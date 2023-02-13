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Маск после данных о шарах-НЛО рассказал в эмодзи 👽🛸 о «визите друзей»

Маск предупредил о визите «друзей из космоса» на фоне сбитых над США объектов
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил о визите своих «инопланетных друзей» и призвал не волноваться. Ранее США сбили три неопознанных летающих объекта, еще один был сбит в Канаде.

«Не волнуйтесь, просто некоторые из моих [инопланетных] друзей заходят», — написал он в Twitter.

4 февраля американские военные сбили у побережья Северной Каролины китайский аэростат, который почти неделю провел в воздушном пространстве страны, в том числе пролетев над военной базой в штате Монтана.

В Вашингтоне решили, что этот воздушный шар использовался Китаем для шпионажа и сбора разведданных. В Пекине эти данные опровергли и заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях, а на территорию США залетел случайно. Китайский МИД обвинил Соединенные Штаты в «злоупотреблении военной силой» и заявил, что подобные действия вредят отношениям между странами.

10 февраля Белый дом объявил о сбитом аэростате над Аляской, его обломки упали в море. Кому принадлежал аппарат, не уточнялось. В ночь на 12 февраля летающий объект сбили над Канадой, а вечером американские военные сбили летающий объект над озером Гурон на границе с ней.

В Пентагоне заявили, что он пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей». ABC и Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника писали, что объект представлял собой восьмиугольную конструкцию со свисающими нитями без заметной полезной нагрузки.

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Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк не исключал инопланетного происхождения объектов. «Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю на текущий момент», — ответил он на соответствующий вопрос.

Теги
Илон Маск НЛО инопланетяне
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