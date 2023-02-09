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С Байконура стартовал «Союз» с изображением «Родина-мать зовет!»

С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с изображением монумента «Родина-мать зовет!»
Фото: Иван Тимошенко / «Роскосмос»
Фото: Иван Тимошенко / «Роскосмос»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем снабжения «Прогресс МС-22» стартовала с Байконура. Трансляция запуска шла на странице во «ВКонтакте» «Роскосмоса».

На корпус ракеты нанесено изображение монумента «Родина-мать зовет!» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Запуск произошел в 9:15:36 мск.

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно!», — рассказали в госкорпорации.

На 11 февраля запланирована стыковка корабля с модулем «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Корабли снабжения «Прогресс МС-22» предназначены для доставки грузов на орбитальные станции, дозаправки их топливом, коррекции высоты орбиты и удаления мусора.

Это второй запуск с космодрома Байконур за последние пять дней. Ранее 4 февраля прошел запуск ракеты-носителя «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л». «Электро-Л» — геостационарный аппарат, предназначенный для обеспечения быстрой и независимой информации о погоде и передаче сигналов в международной спутниковой поисково-спасательной системе КОСПАС-САРСАТ.

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Роскосмос Байконур «Союз-2.1а» космический корабль «Прогресс-МС»
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