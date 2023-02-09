«Роскосмос» сообщил о рекордных 100 успешных запусках ракет подряд

Фото: «Роскосмос»

Россия впервые в современной истории выполнила 100 безаварийных пусков космических ракет подряд, сообщает «Роскосмос» в телеграм-канале.

«С октября 2018 года по настоящее время проведено сто подряд успешных пусков российских космических ракет-носителей. При этом 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра», — говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, 82 пуска пришлись на ракеты «Союз», 11 пусков — на «Протон-М», четыре пуска — на «Ангару», еще три пуска — на ракеты-носители «Рокот».

Предыдущий рекорд был поставлен в июне 2021 года — тогда в России совершили 60 успешных пусков космических ракет-носителей подряд, отметили в «Роскосмосе». До этого рекордом считались выполненные 59 пусков с февраля 1992-го по март 1993 года.

Сегодня в 9:15:36 мск с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем снабжения «Прогресс МС-22» На корпус ракеты нанесено изображение монумента «Родина-мать зовет!» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. На 11 февраля запланирована стыковка корабля с модулем «Звезда» на Международной космической станции (МКС).