В Киеве второй раз за сутки объявили воздушную тревогу

Фото: Роман Пилипей / Getty Images

В Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях звучат сигналы воздушной тревоги, следует из карты официального ресурса оповещений.

В украинской столице 10 февраля уже объявляли воздушную тревогу. Как писал мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале, тогда над Киевом сбили десять ракет, были повреждены электросети. Пострадавших, по его информации, не было.

10 февраля сигналы воздушной тревоги трижды звучали по всей Украине. Украинские власти сообщали о взрывах во Львове, Виннице и других городах. Система противовоздушной обороны сработала в Киевской и Ивано-Франковской областях. После утренней тревоги Кличко сообщал о том, что обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома.

Минобороны России с 10 октября многократно сообщало о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления Украины. Президент Владимир Путин заявил, что Россия наносит удары в ответ на теракт на Крымском мосту (украинские власти отрицают свою причастность к нему) и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

После ударов на Украине начались перебои с электроснабжением. В энергосистеме страны наблюдается огромный дефицит генерации, говорил гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. В сентябре премьер Украины Денис Шмыгаль оценил сумму ущерба для страны от боевых действий в $326 млрд. Через четыре месяца, в январе, премьер заявил, что она выросла вдвое — до $700 млрд, в первую очередь из-за атак на инфраструктуру.