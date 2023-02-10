По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу в третий раз за день, следует из сервисов, оповещающих об этих сигналах.
Утром 10 февраля она также была объявлена во всех регионах. После этого украинские власти стали сообщать о взрывах: во Львове, Виннице, других городах. Система противовоздушной обороны сработала в Киевской области. В Киеве обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома, сообщал мэр Виталий Кличко. Система ПВО работала в Ивано-Франковской области.
Ночью власти Харьковской области сообщали об ударах. По словам мэра областного центра Игоря Терехова, целью стали объекты критической инфраструктуры. Утром он заявил еще об одном ударе и предупредил о возможных перебоях со светом и другими коммунальными услугами.
«Укрэнерго» сообщило, что по высоковольтной инфраструктуре в восточных, южных и западных регионах перебои со светом.
Минобороны с 10 октября многократно сообщало о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления. Президент Владимир Путин заявил, что Россия наносит удары в ответ на теракт на Крымском мосту (украинские власти отрицают свою причастность к нему) и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.