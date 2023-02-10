Власти Украины сообщили о возвращении 61 тела военных

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На Украину вернули тела 61 погибшего военного, сообщило Минреинтеграции республики на своем сайте.

«При содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести <...> удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины», — говорится в сообщении. Уточняется, что передача тел проведена в соответствии с нормами Женевской конвенции и соблюдением международного гуманитарного права. По данным Минреинтеграции, с начала работы офиса уполномоченного были возвращены 888 погибших.

Россия и Украина регулярно проводят обмен пленными. Последний прошел 4 февраля: тогда из украинского плена вернулись 63 человека. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в страну вернулись 116 военнослужащих, также российская сторона передала Киеву тела погибших иностранцев-добровольцев.

В январе в Турции состоялось несколько раундов переговоров между уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой и омбудсменом Верховный рады Украины Дмитрием Лубинцом. Их турецкий коллега Шереф Малкоч заявил, что Москва и Киев при посредничестве Анкары планируют произвести обмен пленных, который охватит 1 тыс. человек, однако Москалькова его слова опровергла.