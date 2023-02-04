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Освобожденные из плена российские военные прилетели в Подмосковье

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прилетели в Подмосковье

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области, сообщил телеканал RT.

Российская и украинская стороны заявили об очередном обмене пленными утром. В Минобороны России сообщили, что домой вернутся 63 российских военнослужащих. В состав группы вошли лица «чувствительной категории», а их обмен стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ. Военным оказывают психологическую и медицинскую помощь, им дали возможность связаться с родственниками.

Позднее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в страну в результате обмена вернулись 116 военнослужащих: два офицера и 114 рядовых и сержантов. «Это защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из окрестностей Бахмута и другие наши герои», — заявил он.

По словам Ермака, российская сторона также передала Киеву тела погибших иностранцев-добровольцев Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело украинца Евгения Кулика, служившего во Французском иностранном легионе.

После начала российской спецоперации на Украине стороны неоднократно сообщали об обмене военнопленными. Первый в 2023 году обмен состоялся 8 января, тогда Москва и Киев вернули по 50 человек.

В январе в Турции состоялось несколько раундов переговоров между уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. После этого турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что Москва и Киев при посредничестве Анкары готовятся произвести обмен, который охватит 1 тыс. человек. Однако Москалькова это не подтвердила.

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