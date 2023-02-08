Москалькова обвинила Киев в отправке на фронт вернувшихся из плена солдат
Власти Украины отправляют возвращенных из плена военных обратно на фронт, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Ко мне продолжают поступать обращения от матерей и жен украинских военнослужащих, попавших в плен, с просьбами не возвращать их домой, так как киевские власти вновь направят этих людей на передовую, по сути, обрекая на гибель», — написала омбудсмен в телеграм-канале.
Она призвала международное правозащитное сообщество «содействовать немедленному прекращению этой губительной практики». Москалькова заметила, что такие действия Киева противоречат Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Ст. 117 этого документа гласит, что «ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе».
После начала российской военной операции на Украине стороны конфликта многократно обменивались пленными. Москалькова несколько раз обсуждала этот процесс со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
После нескольких раундов переговоров Москалькова сообщала о результатах в воссоединении семей и установлении пропавших без вести.
По мнению Москальковой, эффективность обменов пленными снижается из-за того, что украинская сторона в обменных списках чаще всего отдает преимущество медийным персонам, а рядовых и сержантов вычеркивает.