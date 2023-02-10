Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Новосибирске

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 13

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 13, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Минздрав Новосибирской области сообщал о 12 погибших. Ранения получили девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, отметили в ведомстве.

Спасатели завершили разбор завалов, сообщили в МЧС. К ликвидации последствий взрыва газа было привлечено 358 человек, в том числе четыре кинологических расчета, и 68 единиц техники, уточнили в ведомстве.

«Я впечатлен темпами проведения спасательных работ, они проводятся с соблюдением техники безопасности. Чтобы избежать несчастных случаев, было проведено обрушение нависающих конструкций дома, они представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью спасателей», — говорил глава МЧС Александр Куренков.

Взрыв газа в Новосибирске произошел 9 февраля в жилом доме на улице Линейной. В результате обрушились два подъезда. Причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, говорил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Виновным грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы. Задержаны два человека — мужчина и женщина, которые представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и осматривали дом за несколько недель до взрыва, сообщали в СК.