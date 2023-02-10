Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Новосибирске

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 09 фев, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 09 фев, 16:00
Yahoo сократит более 1,6 тыс. сотрудников Бизнес, 06:57
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 06:55
В МЧС подтвердили гибель 13 человек при взрыве газа в Новосибирске Общество, 06:33
ЮАР объявила режим национального бедствия из-за энергокризиса Политика, 06:18
Подорожание электроэнергии разогнало рост цен на огурцы Бизнес, 06:03
Аналитики оценили траты россиян в День святого Валентина Общество, 06:00
«РИА Новости» узнало об уничтожении в ЛНР группы украинских военных Политика, 05:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Новосибирске Общество, 05:46
Британский медиарегулятор начал проверку статьи о Меган Маркл Общество, 05:35
Власти сообщили об ударах по Харькову и области Политика, 05:19
Большинство россиян не будут отмечать День святого Валентина Общество, 05:00
Минздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в Новосибирске Общество, 04:54
В США заявили, что аэростат КНР был оснащен оборудованием для разведки Политика, 04:37
Посол в Гааге назвал условия для сотрудничества России с Западом Политика, 04:30
Общество ,  
0 

Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Новосибирске

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 13

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 13, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Минздрав Новосибирской области сообщал о 12 погибших. Ранения получили девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, отметили в ведомстве.

Спасатели завершили разбор завалов, сообщили в МЧС. К ликвидации последствий взрыва газа было привлечено 358 человек, в том числе четыре кинологических расчета, и 68 единиц техники, уточнили в ведомстве.

«Я впечатлен темпами проведения спасательных работ, они проводятся с соблюдением техники безопасности. Чтобы избежать несчастных случаев, было проведено обрушение нависающих конструкций дома, они представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью спасателей», — говорил глава МЧС Александр Куренков.

Взрыв газа в Новосибирске произошел 9 февраля в жилом доме на улице Линейной. В результате обрушились два подъезда. Причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, говорил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Виновным грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы. Задержаны два человека — мужчина и женщина, которые представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и осматривали дом за несколько недель до взрыва, сообщали в СК.

Читайте на РБК Pro
Цены на жилье падают по всему миру. Что это значит для экономики
Доллар поставил антирекорд с апреля 2022 года. Что будет с ним дальше
Извинительные 835 слов: как CEO стартапа из США каялся перед клиентами
Вокруг маркетплейсов России возник новый рынок: что он собой представляет
Теги
МЧС спасатели Новосибирск взрыв газа
Материалы по теме
Минздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в Новосибирске
Общество
Новосибирский губернатор объявил в области траур после взрыва газа в доме
Общество
В Новосибирске задержали «газовиков», осматривавших дом перед взрывом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter