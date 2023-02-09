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Минздрав сообщил о пяти жертвах взрыва газа в Новосибирске

Минздрав: число жертв взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска увеличилось до пяти
В результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске погибли пять человек, включая ребенка. Губернатор региона назвал основной версией взрыва нарушение правил эксплуатации
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Число жертв обрушения пятиэтажного дома в Новосибирске выросло до пяти, погибли двое мужчин, две женщины и ребенок. Об этом сообщила РБК пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Взрыв газа произошел в квартире дома 39 на ул. Линейной в 7:39 по местному времени. В следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщили о двух частично разрушенных подъездах. Возник пожар, под завалами оказались люди.

Губернатор региона Андрей Травников назвал основной версией причины взрыва и частичного обрушения дома нарушение правил эксплуатации газового оборудования. «Основная версия — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Дом газифицирован с момента постройки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам мэра города Анатолия Локтя, госпитализированы 11 человек. Сейчас ищут 11 человек, прописанных в доме, рассказал он. Всего там прописаны 117 человек, но часть квартир сдавалась в наем.

Спасатели обрушили нависающие конструкции верхнего этажа дома, чтобы обеспечить безопасность при проведении поисково-спасательных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели произвели обрушение нависающих конструкций верхнего этажа после обрушения подъезда в жилом доме Новосибирска с целью обеспечения безопасности проведения поисково-спасательных работ на месте происшествия», — сообщили в МЧС.

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Мэрия Новосибирска выплатит пострадавшим жильцам дома по 32 тыс. руб. каждому, сообщал прокурор города Роман Сивак. Мэр Новосибирска также отмечал, что жильцам, которые потеряли квартиры, выплатят по 100 тыс. руб. Власти также пообещали обеспечить всех нуждающихся лекарствами.

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Дарья Григорьева
Новосибирск взрыв газа
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