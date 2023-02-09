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Взрыв газа и обрушение в пятиэтажке Новосибирска. Фотогалерея
Утром 9 февраля в пятиэтажке в Новосибирске произошел взрыв газа, обрушился один подъезд. Погиб один человек, 11 госпитализированы. Из дома эвакуировали 50 жильцов
Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейная в Новосибирске.
После взрыва начался пожар, его площадь составила 300 кв. м.
Власти планируют выплатить жильцам, лишившимся квартир из-за взрыва, по 100 тыс. руб., сообщил мэр Анатолий Локоть.
Из дома после ЧП эвакуировали 50 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в школе №85.
Эвакуация автомобиля, получившего повреждения при взрыве.
На месте обрушения спасатели обнаружили женщину, подающую признаки жизни, ее госпитализировали.
Сначала спасатели сообщили о двух погибших, однако позднее в региональном ГУ МЧС рассказали, что одну женщину удалось «откачать».
Оперативный штаб развернут на месте взрыва газа в пятиэтажке.
Сотрудники пожарной службы на месте ЧП.