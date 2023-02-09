Взрыв газа и обрушение в пятиэтажке Новосибирска. Фотогалерея

Утром 9 февраля в пятиэтажке в Новосибирске произошел взрыв газа, обрушился один подъезд. Погиб один человек, 11 госпитализированы. Из дома эвакуировали 50 жильцов