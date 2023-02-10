Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 09 фев, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 09 фев, 16:00
Британский медиарегулятор начал проверку статьи о Меган Маркл Общество, 05:35
Власти сообщили об ударах по Харькову и области Политика, 05:19
Большинство россиян не будут отмечать День святого Валентина Общество, 05:00
Минздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в Новосибирске Общество, 04:54
В США заявили, что аэростат КНР был оснащен оборудованием для разведки Политика, 04:37
Посол в Гааге назвал условия для сотрудничества России с Западом Политика, 04:30
Литва передаст Украине 36 зенитных орудий Bofors L70 Политика, 04:09
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Times сообщила о готовности ВСУ к ударам по Крыму британскими ракетами Политика, 03:40
Военкоры показали работу танка Т-14 «Армата» в зоне военной операции Политика, 03:16
Депутат Останина предложила разрешить тратить маткапитал на покупку авто Общество, 03:01
WP сообщила о помощи США военным ВСУ с координатами при применении HIMARS Политика, 02:48
Автор расследования о подрыве Nord Stream отказался выступить в Госдуме Политика, 02:38
Берлин передаст Словакии системы ПВО для размещения на границе с Украиной Политика, 02:23
В Турции ребенка спасли из-под завалов через 90 часов после землетрясения Общество, 02:13
Общество ,  
0 

Минздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в Новосибирске

Минздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 12, сообщил местный минздрав в своем телеграм-канале.

«Двенадцать погибли: утром 10 февраля найдены тела еще двух женщин», — сообщили в ведомстве. Еще девять человек пострадали.

Вечером 9 февраля новосибирский минздрав сообщал о гибели 10 человек. ТАСС со ссылкой на экстренные службы и телеграм-канал «112» писали, что число пострадавших выросло до 12.

Девять пострадавших госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двоих уже выписали.

Взрыв газа в Новосибирске произошел 9 февраля в жилом доме на улице Линейной. В результате обрушились два подъезда. Причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, говорил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Виновным грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы. Задержаны два человека — мужчина и женщина, которые представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и осматривали дом за несколько недель до взрыва, говорили в СК.

Читайте на РБК Pro
Бюджеты тают, специалисты уезжают: 5 сценариев-2023 для ИТ-сферы России
Рекрутер-одиночка: зачем нужен, где искать и как выбирать
ФРС замедлила темп повышения ставок. Что ждет рынки и экономику
Двойное налогообложение с недружественными странами: как его избежать
Теги
Минздрав Новосибирск погибшие взрыв газа
Материалы по теме
Глава МЧС допустил обнаружение еще восьми тел под завалами в Новосибирске
Общество
В Новосибирске задержали «газовиков», осматривавших дом перед взрывом
Общество
СК опубликовал видео с места взрыва газа в Новосибирске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter