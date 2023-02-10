Минздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в Новосибирске
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 12, сообщил местный минздрав в своем телеграм-канале.
«Двенадцать погибли: утром 10 февраля найдены тела еще двух женщин», — сообщили в ведомстве. Еще девять человек пострадали.
Вечером 9 февраля новосибирский минздрав сообщал о гибели 10 человек. ТАСС со ссылкой на экстренные службы и телеграм-канал «112» писали, что число пострадавших выросло до 12.
Девять пострадавших госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двоих уже выписали.
Взрыв газа в Новосибирске произошел 9 февраля в жилом доме на улице Линейной. В результате обрушились два подъезда. Причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, говорил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Виновным грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы. Задержаны два человека — мужчина и женщина, которые представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и осматривали дом за несколько недель до взрыва, говорили в СК.