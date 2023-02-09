В Новосибирске обрушился подъезд жилой пятиэтажки из-за взрыва газа

Из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. Два человека погибли. На месте взрыва начался пожар на 300 кв. м., МЧС присвоило ему повышенный ранг

Фото: mchs_official / Telegram

В центре Новосибирска обрушился подъезд пятиэтажного дома из-за взрыва газа, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Травников. Дом расположен на улице Линейной в Заельцовском районе.

«Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших», — добавил глава региона. Позднее погиб еще один человек из-за отравления угарным газом.

В региональном МЧС уточнили, что силы ведомства привлечены по повышенному рангу пожара, огонь распространился на площади в 300 кв. м., из дома эвакуировали 50 человек.