В Новосибирске задержали «газовиков», осматривавших дом перед взрывом
В Новосибирске задержаны мужчина и женщина, которые представились сотрудниками газовой службы и осмотрели жилой дом за несколько недель до взрыва, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«Установлены и задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении.
Следователи указали, что подозреваемые представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и обслуживали газовые плиты.
В «Газпром межрегионгазе», который управляет региональными газовыми компаниями, сообщили РБК, что холдинг и его дочерние предприятия не имеют к упомянутой фирме «Межрегионгаз Сервис» никакого отношения.
СК намерен ходатайствовать об аресте задержанных.
Взрыв газа в пятиэтажном доме по улице Линейной, 39, произошел утром 9 февраля. Начался пожар, обрушился один подъезд. Погибли семь человек, пострадали 11. Двоих из них уже выписали, еще двое находятся в тяжелом состоянии.
Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что под завалами могут находиться еще восемь человек, но вероятность найти их живыми мала из-за мороза в городе и произошедшего пожара.
Жителей дома эвакуировали. Губернатор региона Андрей Травников заявил, что жильцам приобретут новые квартиры за счет областного бюджета. Также власти пообещали выплаты пострадавшим.