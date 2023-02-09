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В Новосибирске задержали «газовиков», осматривавших дом перед взрывом

СК: задержаны проверявшие газовые плиты в доме в Новосибирске, где произошел взрыв
Задержаны два человека, которые представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и проверяли газовое оборудование в пострадавшем доме. В «Газпром межрегионгазе» заявили, что не имеют отношения к этой фирме
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Новосибирске задержаны мужчина и женщина, которые представились сотрудниками газовой службы и осмотрели жилой дом за несколько недель до взрыва, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«Установлены и задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении.

Взрыв газа и обрушение в пятиэтажке Новосибирска. Фотогалерея
Фотогалерея 

Следователи указали, что подозреваемые представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и обслуживали газовые плиты.

В «Газпром межрегионгазе», который управляет региональными газовыми компаниями, сообщили РБК, что холдинг и его дочерние предприятия не имеют к упомянутой фирме «Межрегионгаз Сервис» никакого отношения.

СК намерен ходатайствовать об аресте задержанных.

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Взрыв газа в пятиэтажном доме по улице Линейной, 39, произошел утром 9 февраля. Начался пожар, обрушился один подъезд. Погибли семь человек, пострадали 11. Двоих из них уже выписали, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что под завалами могут находиться еще восемь человек, но вероятность найти их живыми мала из-за мороза в городе и произошедшего пожара.

Жителей дома эвакуировали. Губернатор региона Андрей Травников заявил, что жильцам приобретут новые квартиры за счет областного бюджета. Также власти пообещали выплаты пострадавшим.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Новосибирск взрыв газа Следственный комитет
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