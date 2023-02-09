Сотрудники МЧС спасли кота из-под развалин рухнувшего в Новосибирске дома

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Сотрудники МЧС спасли из-под руин жилого дома, в котором взорвался газ, кота. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«Громкое мяуканье спасатели услышали под бетонными плитами. Животное аккуратно эвакуировали из-под завалов. Предположительно, кот в момент обрушения был в подвале дома», — говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля. По данным регионального минздрава, погибли пять человек. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией причины взрыва и частичного обрушения дома нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Мэрия Новосибирска выплатит пострадавшим жильцам дома по 32 тыс. руб. каждому на срочные нужды, сообщал прокурор города Роман Сивак.

Мэр Новосибирска пообещал, что жильцам, которые потеряли квартиры, выплатят по 100 тыс. руб.