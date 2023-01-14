В Турции сообщили об идее «локальных перемирий» на Украине

Представитель Эрдогана: конфликт на Украине завершится только после сделки России и Запада

Турция будет продвигать идею «локальных перемирий» и иных мер по деэскалации, сообщил официальный представитель турецкого президента. Также, по его словам, мир на Украине невозможен без «большой сделки» Запада и России

Ибрагим Калын (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Турция намерена продвигать идею локальных перемирий на Украине, а также выступает за заключение «большой сделки» между Россией и Западом. Об этом заявил журналистам официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, передает ТАСС.

«Турция намерена продвигать идею локальных перемирий и небольших локальных мер по деэскалации», — сказал он.

Калын также отметил, что конфликт на Украине может завершиться лишь в том случае, если будет заключена «большая сделка» между Россией и Западом. «Ключевым моментом здесь является более широкая геополитическая картина, где Россия хочет заключить новую сделку с Западом, в первую очередь с США. Поэтому необходимо заключить некую большую сделку, которая должна будет урегулировать более крупные геополитические вопросы между Россией и западным блоком. Иначе война затянется надолго», — указал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно призывал западные страны к диалогу с Россией, а также организовал несколько мирных саммитов в Стамбуле, которые, однако, не дали серьезных результатов. В Анкаре полагают, что западные страны столкнутся с «бесконечными издержками» из-за изоляции России, а также не соглашаются вводить против Москвы санкции.

В январе Турция также поддержала предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским «формулу мира», которую тот представил на саммите G20 в ноябре. План предполагает радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию того, что конфликт окончен.

МИД России в ответ выразил несогласие с позицией Турции. «Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны», — отметила официальный представитель министерства Мария Захарова.