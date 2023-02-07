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США заявили об отсутствии планов закрывать каналы связи с КНР из-за шара

Белый дом: США не собираются закрывать каналы связи из-за инцидента с аэростатом

Вашингтон поддерживает связь с Пекином на множестве уровней и не собирается закрывать эти каналы из-за инцидента с аэростатом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Трансляция доступна на Youtube-канале Белого дома.

«Мы держали и будем держать открытыми линии коммуникации с Китаем», — сказала она, отметив, что решение о том, какие это будут отношения, остается за Пекином.

По словам Жан-Пьер, отложенный из-за инцидента визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай не отменен, и его внесут в график снова, «когда позволит время».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином не были ослаблены инцидентом. “Мы ясно дали понять Китаю, что мы собираемся делать. Они понимают нашу позицию. Мы не собираемся отступать”, - сказал он журналистам (цитата по The Guardian).

Воздушный шар заметили в начале февраля над штатом Монтана, где находится база ВВС США Мальмстром. Позже летательный аппарат оказался над территорией Северной Каролины и Южной Каролины. Аэростат не стали сбивать сразу, было решено подождать, пока он окажется в безопасной зоне. Это произошло 4 февраля у атлантического побережья. Чтобы собрать обломки, понадобится несколько дней, говорили в пентагоне.

В МИД Китая заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях и залетел на территорию Соединенных Штатов случайно, поскольку отклонился от курса. Блинкен, отменив поездку в КНР, обвинил Пекин в нарушении суверенитета и международного права.

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В Китае призвали не спекулировать из-за «шумихи» вокруг аэростата. Когда аппарат уничтожили, китайский МИД выразил протест и заявил, что оставляет за собой право на любую реакцию. 

Как передавал Bloomberg, это не первый случай пролета китайских аэростатов над США — предыдущие «вторжения» происходили во время президентства Дональда Трампа. Американские чиновники предположили, что обнаруженный в этот раз воздушный шар является частью более широкой шпионской программы КНР.

Теги
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