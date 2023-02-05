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Пекин счел чрезмерной реакцию США на китайский аэростат

Минобороны КНР: применение военной силы США против аэростата — чрезмерная реакция
Фото: Randall Hill / Reuters
Фото: Randall Hill / Reuters

В Минобороны КНР заявили о неоправданном уничтожении «гражданского воздушного шара» военными силами США над Северной Каролиной. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на ведомство. Американские власти считают аэростат частью китайской программы слежения.

«Применение силы со стороны США — явно чрезмерная реакция и серьезное нарушение международной практики», — говорится в заявлении оборонного ведомства Китая. Уточняется, что КНР оставляет за собой право применить дополнительные меры реагирования в связи с произошедшим.

МИД Китая выразил США решительный протест в связи с уничтожением зонда. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что китайская сторона попросила Вашингтон решить вопрос «спокойно, профессионально и сдержанно».

4 февраля военные США сбили китайский аэростат у побережья Северной Каролины. В территориальных водах была проведена операция по подъему обломков воздушного шара, размер которого, как сообщало агентство Associated Press, сравним «с тремя школьными автобусами». О том, что зонд может быть частью широкой шпионской программы КНР, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Пекин счел чрезмерной реакцию США на китайский аэростат
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В начале февраля аэростат обнаружили над штатом Монтана, где находится база ВВС США Мальмстром и шахты для ядерных ракет. По мнению Вашингтона, воздушный шар используется для шпионажа, по мнению Пекина — в метеорологических целях. Изначально американские власти не стали сбивать шар, поскольку, как говорили в Пентагоне, обломки могли нанести ущерб объектам на земле и мирным жителям.

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Появление воздушного шара в США стало причиной отмены визита в КНР госсекретаря Энтони Блинкена. В Госдепартаменте обвинили Китай в «нарушении суверенитета» и «международного права», а также сочли поездку Блинкена в Китай нецелесообразной в таких условиях. В МИД Китая назвали «шумиху», которую Вашингтон создал в связи с появлением аэростата, неприемлемой, а также отметили, что руководство стран должно сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.

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