Рамзан Кадыров заявил о намерении «бороться с сатанизмом» в Польше

Рамзан Кадыров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лично у него есть намерение «денацифицировать и демилитаризовать» Польшу после успешного завершения специальной военной операции на Украине.

Так он прокомментировал слова главы Бюро международной политики польского президента Марчина Пшидача о том, что Варшава ожидает от Вашингтона поставок военной техники взамен той, что Польша отправила Украине. В частности, уточнил Пшидач, это танки Abrams и зенитные ракетные комплексы Patriot. Он добавил, что целью Варшавы является «сдерживание России».

«Я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, польский регион Силезия, за автономию которого выступают «все больше и больше участников» ежегодного марша, «заслужил особый независимый статус». Кадыров считает, что там необходимо провести референдум, а Россия «может оказать организационную помощь» в его проведении.

Польша после начала российской военной операции на Украине активизировала укрепление обороны. Глава Минобороны Польши Мариус Блащак в июле 2022 года пообещал создать в стране самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

В частности, Польша закупает вооружение у США. Так, в апреле Варшава закупила у Вашингтона 250 танков Abrams. Первые боевые бронемашины поступили для обучения военных в середине июля, говорил Блащак. Поставки планируется завершить в 2026 году. В конце июля США направили Польше истребители пятого поколения Boeing F-22 Raptor в поддержку миссии НАТО «по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса».

5 декабря телеканал TNV24 сообщил, что в Польшу прибыла партия из около 800 единиц военной техники и оборудования 1-й пехотной дивизии США «Большая красная единица». Заместитель польского министра обороны Марчин Очепа за неделю до этого называл «крайне высокой» вероятность войны с участием Варшавы. Россия неоднократно критиковала приближение военной инфраструктуры стран Запада к своим границам.