Минобороны Польши сочло «крайне высокой» вероятность войны с ее участием

На данный момент высока вероятность войны с участием Польши, а также эскалация конфликта Китая и США, заявил замглавы польского Минобороны Очепа. Политика Польши должна быть нацелена на укрепление союзов с единомышленниками

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Вероятность войны с участием Польши «крайне высока», также велики риски эскалации конфликта Китая и США, заявил заместитель польского министра обороны Марчин Очепа, выступая с лекцией в Краковском университете науки и технологий.

«Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически <...> Если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то я к этому уже готовлюсь», — сказал он. (цитата по TVP3)

По словам политика, опыт прошлого века заставляет воспринимать события этого года, в которых Польша уже принимает участие, как «вторую холодную войну». В связи с этим, считает Очепа, польская внешняя и оборонная политика должны быть как можно глобальнее и быть нацеленными на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире, включая Южную Корею.

Польша после начала российской военной операции на Украине активизировала действия по укреплению обороны страны. Министр обороны Мариус Блащак в июле пообещал создать в стране самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

В начале апреля Варшава закупила у Вашингтона 250 танков Abrams. Первые боевые бронемашины уже поступили для обучения военных, сообщил в середине июля польский министр обороны. Стоимость контракта составляет $4,75 млрд. Поставки планируется завершить в 2026 году.

Также США в конце июля направили Польше истребители пятого поколения Boeing F-22 Raptor в поддержку миссии НАТО «по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса».

22 ноября Германия и Польша достигли договоренности о патрулировании воздушного пространства последней. Так, глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт рассказала, что Германия направит в Польшу ракетные комплексы Patriot, а в обеспечении безопасности польского воздушного пространства будут задействованы истребители Eurofighter.

Германия предложила Польше усилить оборону страны после того, как 15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека. В тот же день Украина подверглась очередному ракетному обстрелу, целями которого российское Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры. Власти Польши и США сочли, что упавшая ракета была снарядом украинской ПВО. При этом в Вашингтоне заявили, что конечная ответственность лежит на России, поскольку система пыталась сбить российскую ракету.

В Минобороны России заявили, что не наносили ударов близ польско-украинской границы.