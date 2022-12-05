TVN24 сообщил о прибытии в Польшу около 800 единиц военной техники из США

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В польский морской порт Гдыня прибыла партия военной техники и оборудования 1-й пехотной дивизии США «Большая красная единица», сообщил корреспондент TVN24.

Разгрузка началась в порту в субботу. Партия включает около 800 единиц техники, включая танки «Абрамс». В Польшу также прибыли американские солдаты, их число не уточняется. Военнослужащие будут находиться в стране девять месяцев, после чего вместе с техникой вернутся в США.

Директор терминала Михал Кужайчик сказал, что в ближайшие две недели оборудование доставят на поездах и грузовиках на военные базы в разных частях Польши.

По данным канала, в январе 2023 года в Гдыню прибудет еще около 2 тыс. единиц техники из США.

После присоединения Крыма к России США начали реализовывать на территориях союзников в Европе операцию «Атлантическая решимость». С 2017 года в Польше на ротационной основе находится американский военный контингент. Состав меняется каждые девять месяцев.

Посол в США Марек Магеровски в интервью TVN24 заявил, что Варшава обсуждает с Вашингтоном необходимость укрепить обороноспособность и усилить ПВО Польши после падения ракеты в Пшеводуве. «Мы постоянно повторяем, что хотим увеличить количество американских солдат в Польше», — сказал дипломат.

15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. В тот день Украина подверглась очередному ракетному обстрелу, целями которого российское Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры. Власти Польши и США сочли, что упавшая ракета была снарядом украинской ПВО. При этом в Вашингтоне заявили, что конечная ответственность в любом случае лежит на России.

В Минобороны России сказали, что российские военные наносили удары по целям только на территории Украины и не ближе чем в 35 км от украинско-польской границы. Сообщения о падении российских ракет в Польше ведомство назвало провокацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва «не имеет никакого отношения» к случившемуся в Польше.