США отправят Польше истребители F-22 для сдерживания России

F-22 Raptor (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Военно-воздушные силы США отправляют Польше истребители пятого поколения Boeing F-22 Raptor в поддержку миссии НАТО по воздушному прикрытию восточного фланга альянса, сообщили представители ВВС в Европе, передает ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes.

По данным Вашингтона, истребители из базирующейся на Аляске 90-й экспедиционной эскадрильи накануне вечером прибыли на базу ВВС Лейкенхит в Англии. Позднее их разместят на 32-й тактической авиабазе возле польского города Ласк для усиления «миссии по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса».

F-22 Raptor разработан для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха и противодействия воздушной разведке противника.

На фоне начала военной операции России на Украине в НАТО неоднократно говорили о возможности усиления восточного фланга альянса. В конце июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал увеличение сил реагирования блока к следующему году с 40 тыс. до 300 тыс. человек. По его словам, планируется также увеличение боевых групп и размещение военного оборудования на передовых позициях для ускорения развертывания сил в случае необходимости.

Позднее на саммите НАТО в Мадриде в числе прочих решений страны — члены альянса приняли новую стратегическую концепцию, в которой Россия фигурирует как главная угроза безопасности.

Кроме того, в марте в Европейском командовании вооруженных сил США заявили, что Штаты перебросят в Польшу две батареи Patriot «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО». Там заверили, что батареи переправят в рамках статьи 5 о коллективной обороне НАТО (она означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО). Позднее в Пентагоне пояснили, что Patriot разместят в Польше временно.