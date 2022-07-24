В Польше пообещали создать сильнейшие сухопутные войска НАТО в Европе

Министр обороны Мариуш Блащак заверил, что у республики будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО

Мариуш Блащак (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

У Польши будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО, заявил министр обороны республики Мариуш Блащак в интервью Sieci, выдержки из которого опубликовал портал wPolityce.

«Вооруженные силы Польши должны быть настолько многочисленными и сильными, чтобы само их существование отпугивало агрессора. <...> И по артиллерии, и по бронетанковым силам в конечном счете в Европе не будет более сильной страны. У нас будут самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО», — заверил Блащак, отвечая на вопрос, сможет ли страна отразить нападение.

Он напомнил, что Польша закупила американские зенитные ракетные комплексы Patriot еще в 2018 году. В конце мая этого года Блащак сообщил, что заказал еще шесть батарей Patriot. Накануне министр написал в Twitter, что продолжаются поставки элементов Patriot, в том числе ракет PAC-3 MSE и систем управления огнем IBCS.

Варшава также обзавелась британской системой противовоздушной обороны Sky Sabre, о ее получении глава Минобороны сообщал в начале июля.

«Наконец у нас есть свои Piorun [польские переносные зенитные ракетные комплексы], которые зарекомендовали себя в Украине», — отметил он.

В начале марта в Европейском командовании вооруженных сил США заявили, что Соединенные Штаты перебросят в Польшу две батареи Patriot «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО». Там заверили, что батареи переправят в рамках статьи 5 о коллективной обороне НАТО (она означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО). Позднее в Пентагоне пояснили, что Patriot разместят в Польше временно.

Читайте на РБК Pro Pro До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году Инструкции Pro В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать Прогнозы Pro Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro Биография легендарного CEO и Пелевин: что читает сооснователь Skillbox Биография легендарного CEO и Пелевин: что читает сооснователь Skillbox Статьи Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары Статьи

В начале апреля республика закупила у США 250 танков Abrams. Первые боевые бронемашины уже поступили для обучения военных, сообщил в середине июля польский министр обороны. Стоимость контракта составляет $4,75 млрд. Поставки планируется завершить в 2026 году.

Польша находится на 24-м месте в рейтинге сильнейших армий мира по версии Globalfirepower. Индекс учитывает более 50 факторов, включая не только количество военных и техники, но и логистические возможности и географию. Число военных в Польше оценивается в 152 тыс. человек, в распоряжении страны 863 танка, 4786 бронемашин, 609 самоходных артиллерийских установок и 197 реактивных систем залпового огня.