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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервиса, отслеживающего такие оповещения.

4 февраля тревога объявлялась дважды во всех регионах страны. Во второй раз сирены прозвучали в каждой области Украины около 17:50 мск с разницей в несколько минут.

Воздушную тревогу регулярно объявляют в стране с 10 октября прошлого года. Тогда Минобороны России начало наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Российский президент Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

После ударов на Украине возникают перебои с электроснабжением. Гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко говорил, что в энергосистеме страны наблюдается огромный дефицит генерации.

В сентябре премьер Украины Денис Шмыгаль оценил сумму ущерба стране от боевых действий в $326 млрд. Через четыре месяца, в январе, он заявил, что она выросла вдвое — до $700 млрд, в первую очередь из-за атак на инфраструктуру.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

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