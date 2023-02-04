Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины второй раз за день

По всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Тревогу объявили во всех регионах страны около 17:50 мск с разницей в несколько минут. Сигналы звучат второй раз за день — тревогу также объявляли утром 4 февраля.

Воздушную тревогу регулярно объявляют в разных областях Украины с 10 октября 2022 года. Российское Минобороны не раз отчитывалось об ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

Накануне тревога также два раза звучала на всей территории Украины.

После ударов в стране начались перебои с электроснабжением. В энергосистеме Украины наблюдается огромный дефицит генерации, говорил гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. В сентябре премьер Украины Денис Шмыгаль оценил сумму ущерба стране от боевых действий в $326 млрд. Через четыре месяца, в январе, он заявил, что она выросла вдвое — до $700 млрд, в первую очередь из-за атак на инфраструктуру.