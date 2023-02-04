По всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.
Тревогу объявили во всех регионах страны около 17:50 мск с разницей в несколько минут. Сигналы звучат второй раз за день — тревогу также объявляли утром 4 февраля.
Воздушную тревогу регулярно объявляют в разных областях Украины с 10 октября 2022 года. Российское Минобороны не раз отчитывалось об ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.
Накануне тревога также два раза звучала на всей территории Украины.
После ударов в стране начались перебои с электроснабжением. В энергосистеме Украины наблюдается огромный дефицит генерации, говорил гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко. В сентябре премьер Украины Денис Шмыгаль оценил сумму ущерба стране от боевых действий в $326 млрд. Через четыре месяца, в январе, он заявил, что она выросла вдвое — до $700 млрд, в первую очередь из-за атак на инфраструктуру.