Одесса осталась без электричества из-за аварии на подстанции
ДТЭК: в результате аварии на подстанции Одесса осталась обесточена
Одесса полностью обесточена из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также без света. Об этом говорится на странице энергохолдинга ДТЭК в Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).
«Произошла вторая в сутки масштабная авария на подстанции «Укрэнерго». Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены», — говорится в сообщении.
Накануне ДТЭК сообщил об отсутствии света в отдельных районах города.
Утром 4 февраля на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Ранее гендиректор энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщал, что в энергетической системе страны наблюдается дефицит генерации.