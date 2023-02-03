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Во всех областях Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу, следует из данных карты тревог. Первые сигналы прозвучали в 17:25 мск. Через 14 минут зона воздушной тревоги охватила всю территорию страны. К 18:20 начался отбой воздушной тревоги.

Воздушная тревога на Украине объявляется регулярно с начала октября 2022 года. Последний раз ее объявляли сегодня днем, жителей призывали проследовать в укрытия.

Российское Минобороны неоднократно сообщало об ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

Гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщал, что в энергетической системе Украины наблюдается огромный дефицит генерации.

Во всех областях Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу

Теги
Воздушная тревога Украина военный конфликт
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