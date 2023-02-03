Во всех областях Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу, следует из данных карты тревог. Первые сигналы прозвучали в 17:25 мск. Через 14 минут зона воздушной тревоги охватила всю территорию страны. К 18:20 начался отбой воздушной тревоги.
Воздушная тревога на Украине объявляется регулярно с начала октября 2022 года. Последний раз ее объявляли сегодня днем, жителей призывали проследовать в укрытия.
Российское Минобороны неоднократно сообщало об ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.
Гендиректор энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщал, что в энергетической системе Украины наблюдается огромный дефицит генерации.