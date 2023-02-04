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Военная операция на Украине ,  
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Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Это следует из карты данных тревог.

Власти просят местных жителей проследовать в укрытия.

Накануне воздушная тревога на Украине была объявлена дважды — утром и вечером.

Российское Минобороны неоднократно сообщало об ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

Гендиректор энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщал, что в энергетической системе Украины наблюдается дефицит генерации.

Теги
Украина Воздушная тревога Военная операция на Украине
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