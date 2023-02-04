Вучич заявил о вынужденном решении осудить военную операцию России в ООН

Сербия была вынуждена голосовать за резолюцию с осуждением военной операции России на Украине на Генеральной ассамблее ООН, чтобы остаться на международной арене. Об этом заявил президент Александр Вучич на специальном открытом заседании парламента, посвященном переговорному процессу Белграда и Приштины, сообщает сербский портал «Политика».

При этом он призвал оппозицию более реалистично смотреть на ситуацию и заявил, что подвергается нападкам и давлению из-за того, что не ввел санкции против России.

«Я не просил никого благодарить меня, потому что я защищал не Россию, а сербскую свободу», — отметил Вучич. Он добавил, что Запад ошибся, когда объявил о поставке танков Украине. «Это самая большая политическая ошибка Запада, потому что они (страны, заявившие о передаче Киеву танков. — РБК) объединили россиян за один день», — сказал сербский лидер. О планах передать Украине танки говорили в США, ФРГ и Великобритании.

2 марта 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине, осудив их. Сербия проголосовала «за».

В середине декабря прошлого года Вучич говорил, что Сербия поддержит санкции Запада против России только если возникнет угроза ее жизненным интересам. Он отметил, что Сербия ничего не должна Москве, поскольку та вводила санкции против нее в 1990-х, но отказ от аналогичных мер в отношении России сейчас — моральный долг республики, поскольку она сама находилась под ограничениями.

Европейский союз неоднократно требовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Вучич заявлял, что Белград старается сохранить независимую политику в отношении ограничений, но ничего пообещать не может.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко ценит позицию Сербии по санкциям и надеется, что двусторонние отношения будут развиваться «по восходящей». «Мы прекрасно понимаем, ценой каких усилий сербскому руководству удавалось выдерживать это самое давление», — подчеркнул Песков.