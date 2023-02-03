В Кремле ответили на слова Вучича о возможных санкциях против России

Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Россия высоко ценит позицию Сербии по санкциям и надеется, что двусторонние отношения будут развиваться «по восходящей», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление сербского президента Александра Вучича, который допустил, что Белград все же введет санкции против Москвы, поскольку испытывает большое давление.

«Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада. И мы прекрасно понимаем, ценой каких усилий сербскому руководству удавалось выдерживать это самое давление. Мы высоко ценим эту позицию сербского руководства», — сказал Песков.

После начала военной операции на Украине Сербия не стала вводить санкции против России. Евросоюз неоднократно требовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Вучич подчеркивал, что Белград старается сохранить независимую политику в отношении ограничений, но не может ничего обещать. Белград пойдет на это, если возникнет угроза жизненным интересам страны, говорил он.

Сербский президент заявлял, что республика не считает ограничения эффективными. Весной 2022 года он обещал, что Сербия будет сопротивляться введению санкций «до тех пор, пока может».

Выступая в парламенте 2 февраля, Вучич сказал, что он «не в восторге» от идеи ввести санкции против Москвы, но когда-то это может произойти, так как за отказ от ограничительных мер Белград платит высокую цену. Он добавил, что из-за поддержки России страна теряет союзников, но пообещал, что Белград продолжит придерживаться независимой политики.