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Вучич объяснил позицию Сербии по санкциям против России

Сербия стремится сохранить независимую политику в отношении санкций против России, однако Белград не может ничего пообещать. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Kurir.rs

«Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. И это мое «сколько сможем» тверже, чем клятвы всех остальных в этой стране на политической сцене, которые клянутся на книгах, крови и так далее», — сказал сербский лидер.

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По словам Вучича, когда Евросоюз скажет, что осталось шесть месяцев до вступления, Сербия согласует свою политику с их требованиями и «будет намного справедливее, чем некоторые другие».

Депутаты Европарламента ранее приняли резолюцию, в которой требуют от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России.

Вучич до этого говорил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Он объяснял, что позиция Белграда не является антизападной или русофобской, несмотря на окружение странами НАТО.

Хорватский премьер Андрей Пленкович ранее призвал Сербию перестать «сидеть на двух стульях» и определиться с позицией. «Сербия должна быть очень осторожной [и решить], чью сторону она выбирает и поддерживает, если у нее есть амбиции вступить в ЕС», — заявил он.

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Россия — третий по величине торговый партнер Сербии, ее доля в товарообороте страны составляет 7%. В 2016 году товарооборот между Москвой и Белградом оказался равен €2,3 млрд, с Евросоюзом в 2016 году товарооборот составил €20 млрд.

Теги
Александр Вучич Сербия ЕС санкции
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