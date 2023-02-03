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Постпред России обвинил Киев в игнорировании предложений МАГАТЭ по ЗАЭС

Постпред России в Вене: Киев оставляет без предметной реакции предложения МАГАТЭ по ЗАЭС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Украинская сторона не реагирует по существу на предложения гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, заявил ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«К сожалению, существенного прогресса в ходе консультаций по созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на ЗАЭС не наблюдается. Продолжается топтание на месте», — сказал он.

Гросси, по словам дипломата, продолжает контактировать с Киевом по этому поводу.

Запорожская АЭС — это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодаре и контролируется Россией. После передачи станции в федеральную собственность ее оператором стал «Росэнергоатом».

Ранее в районе станции регулярно происходили обстрелы, госкорпорация обвиняла в них украинскую сторону. В сентябре 2022 года туда прибыли эксперты МАГАТЭ. Гросси неоднократно призывал прекратить удары и создать вокруг объекта зону безопасности. Переговоры с Россией и Украиной по этому поводу он называл сложными. Гросси рассчитывал заключить соглашение до конца 2022 года, но сделать этого не удалось.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа называл переговоры по созданию зоны безопасности имитацией деятельности и говорил, что для этого нужны не декларации, а конкретный механизм. При этом после переговоров с представителями МАГАТЭ в Москве 22 января представители корпорации отмечали близость позиций сторон по этому вопросу.

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