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В «Росэнергоатоме» заявили о прекращении обстрелов Запорожской АЭС

Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ прекратились
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины прекратились, заявил ТАСС советник гендиректора «Росэнергоатома» (входит в состав госкорпорации «Росатом») Ренат Карчаа.

Он отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обладает инструментами и правовыми механизмами, которые могли бы принудить Киев прекратить обстрелы. По его словам, Украина прекратила атаки из-за опасений ответных ударов по энергетической инфраструктуре.

«Точечные удары <...> являют собой, по сути, военную транскрипцию третьего закона Ньютона: сила действия равна силе противодействия», — сказал Карчаа.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, в городе Энергодаре. Станция находится под контролем российской армии с конца февраля, после вхождения Запорожской области в состав России президент Владимир Путин распорядился передать ЗАЭС в федеральную собственность.

Станция регулярно подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. На ЗАЭС с сентября находятся эксперты МАГАТЭ. Глава организации Рафаэль Гросси неоднократно призывал прекратить удары и создать вокруг объекта зону безопасности.

11 января он анонсировал поездки на Украину и в Россию. Глава МАГАТЭ пояснил, что для разрешения ситуации на Запорожской АЭС необходимо поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта. «Станция украинская, но под российским контролем», — сказал он. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в планах Владимира Путина пока нет встречи с Гросси.

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Последний раз Гросси был в Москве 22 декабря 2022 года. В тот день представители МАГАТЭ обсудили с российской делегацией обстановку на Запорожской АЭС и создание вокруг нее зоны ядерной и физической безопасности.

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Запорожская АЭС «Росэнергоатом» Запорожская область обстрел

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