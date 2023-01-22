В «Росэнергоатоме» сочли имитацией деятельности переговоры МАГАТЭ по ЗАЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Абрамченко рассказала о работе над поставками зерна в Египет за рубли Экономика, 10:33
Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open Спорт, 10:23
Приведи друга: почему в России стали чаще нанимать по знакомству Pro, 10:00
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 09:55
«Кризис лидерства». В чем причина провала россиянок на Australian Open Спорт, 09:30
В «Росэнергоатоме» сочли имитацией деятельности переговоры МАГАТЭ по ЗАЭС Политика, 09:24
Япония разорвала «порочный круг дефляции». Что происходит с ее экономикой Pro, 09:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Володин предупредил о глобальной катастрофе из-за поставок оружия Украине Политика, 09:09
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 09:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:01
11 компетенций, которые помогут женщинам преодолеть «стеклянный потолок» Pro, 08:58
Посол ЮАР заявил, что 13 стран выразили интерес к вступлению в БРИКС Политика, 08:43
Топ-10 худших российских акций 2022 года. Рейтинг «РБК Инвестиций» Инвестиции, 08:30
Военная операция на Украине ,  
0 

В «Росэнергоатоме» сочли имитацией деятельности переговоры МАГАТЭ по ЗАЭС

В «Росэнергоатоме» призвали создать механизм для зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС необходимы не декларации, а конкретный механизм, заявил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Так Карчаа отреагировал на слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. 19 января после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил о единстве мнений сторон по обеспечению безопасности вокруг станции.

«От того, что стороны едины во мнении по созданию зоны безопасности, вопрос не решается. Нужны не декларации, а механизмы реализации по созданию подобной зоны безопасности. От единого понимая до выхода на договоренности очень значительный путь. Много имитаций, дела делаются по-другому», — сказал Карчаа.

Любые договоренности, по его мнению, «не стоят ровным счетом ничего, если в них нет раздела ответственности сторон».

МАГАТЭ, Россия и Украина ведут переговоры о создании зоны безопасности у ЗАЭС уже несколько месяцев. Гросси рассчитывал достичь соглашения до конца прошлого года, но сделать это не удалось. Последний раунд консультаций между российской делегацией и представителями агентства прошел в Москве 22 января. Стороны обсудили обстановку на ЗАЭС и создание зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг нее, а также отметили «близость позиций» для заключения декларации о создании безопасной территории.

В «Росэнергоатоме» после переговоров отметили, что стороны расценили разговор как «полезный и откровенный». Там обратили внимание на «близость позиций» сторон по проекту декларации о создании зоны безопасности.

Читайте на РБК Pro
Почему корпоративные облигации перестали быть надежным вложением
В России появился мировой электросетевой гигант. Что ожидать от его акций
Апокалипсис не случился: кто продолжает снимать дорогие офисы в Москве
Япония разорвала «порочный круг дефляции». Что происходит с ее экономикой

Запорожская АЭС регулярно подвергается обстрелам. Россия и Киев обвиняют в этом друг друга. Украинская сторона настаивает на полной демилитаризации станции и ее передаче под контроль украинского «Энергоатома». В российском МИДе, в свою очередь, исключают вывод АЭС из-под контроля Москвы или ее передачу третьей стороне.

Теги
МАГАТЭ «Росэнергоатом» Запорожская АЭС переговоры
Материалы по теме
В «Росэнергоатоме» заявили об устранении крупных повреждений на ЗАЭС
Политика
Что мешает МАГАТЭ согласовать зону безопасности вокруг ЗАЭС
Политика
Глава «Росатома» рассказал о принятых мерах по повышению надежности ЗАЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter