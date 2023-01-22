В «Росэнергоатоме» сочли имитацией деятельности переговоры МАГАТЭ по ЗАЭС

Для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС необходимы не декларации, а конкретный механизм, заявил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Так Карчаа отреагировал на слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. 19 января после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил о единстве мнений сторон по обеспечению безопасности вокруг станции.

«От того, что стороны едины во мнении по созданию зоны безопасности, вопрос не решается. Нужны не декларации, а механизмы реализации по созданию подобной зоны безопасности. От единого понимая до выхода на договоренности очень значительный путь. Много имитаций, дела делаются по-другому», — сказал Карчаа.

Любые договоренности, по его мнению, «не стоят ровным счетом ничего, если в них нет раздела ответственности сторон».

МАГАТЭ, Россия и Украина ведут переговоры о создании зоны безопасности у ЗАЭС уже несколько месяцев. Гросси рассчитывал достичь соглашения до конца прошлого года, но сделать это не удалось. Последний раунд консультаций между российской делегацией и представителями агентства прошел в Москве 22 января. Стороны обсудили обстановку на ЗАЭС и создание зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг нее, а также отметили «близость позиций» для заключения декларации о создании безопасной территории.

В «Росэнергоатоме» после переговоров отметили, что стороны расценили разговор как «полезный и откровенный». Там обратили внимание на «близость позиций» сторон по проекту декларации о создании зоны безопасности.

Запорожская АЭС регулярно подвергается обстрелам. Россия и Киев обвиняют в этом друг друга. Украинская сторона настаивает на полной демилитаризации станции и ее передаче под контроль украинского «Энергоатома». В российском МИДе, в свою очередь, исключают вывод АЭС из-под контроля Москвы или ее передачу третьей стороне.