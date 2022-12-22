«Росатом» заявил о близости позиций с МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС

«Росатом» заявил о близости позиций с МАГАТЭ по зоне безопасности на ЗАЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В Москве прошли консультации между российской делегацией и представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили РБК в «Росатоме». Стороны обсудили обстановку на Запорожской АЭС и создание зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг нее, а также отметили «близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны».

Делегации поговорили о работе миссии МАГАТЭ на станции и повышении надежности электро- и теплоснабжения площадки АЭС и города Энергодара, где она находится.

«Обе стороны расценили состоявшийся разговор как предметный, полезный и откровенный», — заявили в госкорпорации, заверив, что консультации продолжатся «с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки».

С российской стороны в консультациях участвовали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский и замдиректора департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Игорь Вишневецкий. МАГАТЭ представлял, в частности, его генеральный директор Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС с конца февраля находится под контролем российской армии. В конце сентября Запорожская область вошла в состав России после референдума. В начале октября президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность.

ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам. Гросси призывает создать вокруг нее зону безопасности, чтобы предотвратить аварию. 10 декабря он заявил, что в обсуждении этого вопроса с Киевом и Москвой есть прогресс.

Вывод вооружений со станции, по словам главы МАГАТЭ, должен стать одним из условий будущего соглашения. Киев настаивает на «полной демилитаризации» и передаче ЗАЭС под контроль украинского «Энергоатома». В МИД России подчеркивали, что речь не идет о потере или передаче третьей стороне контроля над станцией, если зона безопасности будет создана.