«Росатом» заявил о близости позиций с МАГАТЭ по зоне безопасности на ЗАЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
МИД увидел в стратегии Японии «беспрецедентное наращивание» военной мощи Политика, 15:12
Много правок и 300 часов на отчеты: особенности работы с госзаказчиками Pro, 15:10
Чемпион Игр раскритиковал допуск мужчин-синхронистов к Олимпиаде в Париже Спорт, 15:09
Регулятор фондового рынка США признал токен биржи FTX ценной бумагой Крипто, 15:01
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 14:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:55
Сборная Польши не стала продлевать контракт с тренером после ЧМ в Катаре Спорт, 14:55
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
«Призрачную карту» банка «Открытие» назвали одной из лучших на рынке Пресс-релиз, 14:47
Москва заявила об отказе Еревана от встречи по мирному договору с Баку Политика, 14:46
Балицкий назвал крепкой линию обороны Запорожской области от ВСУ Политика, 14:40
Сборную России не пустили на чемпионат мира по хоккею с мячом в 2023 году Спорт, 14:37
Почему многие проекты по цифровизации складов терпят неудачу Pro, 14:36
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 14:35
Новым главой «Открытия» станет бывший заместитель Набиуллиной Финансы, 14:34
Военная операция на Украине ,  
0 

«Росатом» заявил о близости позиций с МАГАТЭ по зоне безопасности на ЗАЭС

«Росатом» заявил о близости позиций с МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В Москве прошли консультации между российской делегацией и представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили РБК в «Росатоме». Стороны обсудили обстановку на Запорожской АЭС и создание зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг нее, а также отметили «близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны».

Делегации поговорили о работе миссии МАГАТЭ на станции и повышении надежности электро- и теплоснабжения площадки АЭС и города Энергодара, где она находится.

«Обе стороны расценили состоявшийся разговор как предметный, полезный и откровенный», — заявили в госкорпорации, заверив, что консультации продолжатся «с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки».

С российской стороны в консультациях участвовали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский и замдиректора департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Игорь Вишневецкий. МАГАТЭ представлял, в частности, его генеральный директор Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС с конца февраля находится под контролем российской армии. В конце сентября Запорожская область вошла в состав России после референдума. В начале октября президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность.

ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам. Гросси призывает создать вокруг нее зону безопасности, чтобы предотвратить аварию. 10 декабря он заявил, что в обсуждении этого вопроса с Киевом и Москвой есть прогресс.

Читайте на РБК Pro
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это

Вывод вооружений со станции, по словам главы МАГАТЭ, должен стать одним из условий будущего соглашения. Киев настаивает на «полной демилитаризации» и передаче ЗАЭС под контроль украинского «Энергоатома». В МИД России подчеркивали, что речь не идет о потере или передаче третьей стороне контроля над станцией, если зона безопасности будет создана.

Теги
«Росатом» МАГАТЭ Запорожская АЭС
Материалы по теме
Песков ответил на слова Макрона о выводе вооружений с Запорожской АЭС
Политика
МИД исключил передачу контроля над Запорожской АЭС третьей стороне
Политика
Глава МАГАТЭ рассказал о своем обязательстве по Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter