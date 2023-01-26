Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС, говорится в сообщении организации.
«Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской атомной электростанции Украины, сообщают, что за пределами объекта произошли мощные взрывы, что указывает на военные действия в непосредственной близости от объекта» — сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси.
За последние дни группа экспертов почти ежедневно сообщала о взрывах в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене. Согласно сообщению, утром 25 января было слышно восемь сильных взрывов, в результате которых завибрировали окна офисов на станции. «Сегодня [26 января] было слышно еще больше», — добавили в организации.
Гросси сказал, что эти признаки боевых действий вблизи АЭС еще раз подчеркнули важность согласования и внедрения зоны ядерной безопасности вокруг объекта как можно скорее.
Гросси подчеркнул, что уже в течение нескольких месяцев призывает к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, однако назвал сложными переговоры с Украиной и Россией.
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