Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС

Взрывы у Запорожской АЭС указывают на то, что военные действия идут в непосредственной близости от станции, подчеркнул глава МАГАТЭ Гросси

Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС, говорится в сообщении организации.

«Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на Запорожской атомной электростанции Украины, сообщают, что за пределами объекта произошли мощные взрывы, что указывает на военные действия в непосредственной близости от объекта» — сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси.

За последние дни группа экспертов почти ежедневно сообщала о взрывах в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене. Согласно сообщению, утром 25 января было слышно восемь сильных взрывов, в результате которых завибрировали окна офисов на станции. «Сегодня [26 января] было слышно еще больше», — добавили в организации.

Гросси сказал, что эти признаки боевых действий вблизи АЭС еще раз подчеркнули важность согласования и внедрения зоны ядерной безопасности вокруг объекта как можно скорее.

Гросси подчеркнул, что уже в течение нескольких месяцев призывает к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, однако назвал сложными переговоры с Украиной и Россией.

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