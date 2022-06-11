Вучич объяснил отказ от санкций против России по требованию Шольца

Несмотря на «резкую» просьбу Шольца присоединиться к санкциям против России, Сербия не станет этого делать, сказал Вучич. В Белграде уверены, что подобные действия неэффективны и будут противиться давлению «пока могут»

Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Несмотря на позицию немецкого канцлера Олафа Шольца и Европейского союза в целом, Сербия не намерена вводить ограничительные меры против России, поскольку не считает такую политику действенной, заявил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции, передает Reuters.

«Что касается санкций, у нас другая позиция. <…> Мы помним о санкциях [против Сербии] и не считаем санкции эффективными», — заявил президент Сербии.

Вучич также рассказал, что Шольц «четко и резко» попросил от него ввести санкции против России, присоединившись к мерам Евросоюза. Как передает портал Kurir, он добавил, что прояснил Шольцу экономическое положение Сербии: то есть энергетические связи с Россией, а также традиционные и исторические отношения с этой страной.

Сербский президент при этом отметил важность для страны Германии, назвав ее самым важным экономическим партнером Белграда, объемы торговли с немецкой стороной за первые четыре месяца этого года оказались на 25,7% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Экспорт из Германии в этом году достиг €7,5 млрд.

«Значение Германии в экономическом смысле огромно. Она первая по поддержке, первая по обмену услугами, по импорту и экспорту», — резюмировал он.

Россия — третий по величине торговый партнер Сербии, ее доля в товарообороте страны составляет 7%. В 2016 году товарооборот между Москвой и Белградом оказался равен €2,3 млрд, с Евросоюзом в 2016 году товарооборот составил €20 млрд.

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Белград будет сопротивляться введению санкций против Москвы «до тех пор, пока может», предупреждал Вучич в середине мая. По его словам, Сербия сталкивается с последствиями своей позиции в отношении санкций, в частности с отсутствием доступа к рынку капитала и трудностями в обслуживании кредитов. «Все скажут: Вучич объявляет о введении санкций. Нет. Мы будем сопротивляться», — подчеркнул президент Сербии.

Вучич подчеркивал, что позиция Сербии не является антизападной или русофобской, несмотря на окружение странами НАТО. Он сравнил государство с «маленьким островом». «Некоторые называют это проблемой. Какая проблема в доверии к своему народу, героическим генам своих граждан и что мы в состоянии защищать нашу землю и хотим иметь право защищать свои границы, свою страну, иметь своих военных и защищать свое небо», — пояснял он.

Хорватский премьер Андрей Пленкович ранее призвал Сербию перестать «сидеть на двух стульях» и определиться с позицией. «Сербия должна быть очень осторожной [и решить], чью сторону она выбирает и поддерживает, если у нее есть амбиции вступить в ЕС», — заявил он. Вучич в ответ обратил внимание, что это заявление было сделано в наставническом тоне, а не добрососедском. Он добавил: «Они не говорят: я бы хотел, чтобы наши друзья из Сербии были вместе с нами в чем-то. Это были бы другие слова».