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Украинские военные заявили о нехватке оружия для проведения полномасштабного наступления, сообщает журнал The Economist, корреспонденты которого пообщались с солдатами и офицерами Вооруженных сил Украины.

«Украинцы утверждают, что, хотя у них есть оружие и живая сила, чтобы сдерживать русских, у них недостаточно вооружений, чтобы начать собственное полномасштабное контрнаступление», — говорится в статье. Как рассказал журналу один из военных, возможное наступление будет зависеть от трех факторов: погоды, боеготовности (в том числе тех, кто сейчас за границей учится пользоваться новым западным вооружением) и поставок обещанных странами Запада танков.

При этом опрошенные украинские военные сообщили изданию, что их боевой дух остается высоким. По словам полковника с позывным Маэстро, программное обеспечение техники превосходит «все, что есть у русских», в том числе относительно запуска и использования беспилотников. Они управляются с помощью терминалов Starlink, переданных компанией Space X и западными союзниками Украины. В конце января экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, участвующий сейчас в военной операции, говорил, что российские войска в качестве трофеев захватили часть этих терминалов.

Politico писал, со ссылкой на участников секретного брифинга Пентагона для членов палаты представителей США, что в ближайшее время украинская армия вряд ли сможет захватить Крым, а ВСУ нескоро получат возможность для наступления. 25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина с приближением весны готовится к контрнаступлению и для этого Соединенные Штаты намерены предоставить Киеву оружие, в частности 31 танк Abrams.

Российские власти заявляют, что поставки западного вооружения Украине не изменят ход боевых действий и затянут ситуацию в зоне военной операции.