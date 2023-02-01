Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине 8 февраля

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по Украине на 8 февраля. Об этом на пресс-конференции заявила постпред Мальты, которая в феврале председательствует в Совбезе, Ванесса Фрейзер.

«Россия запросила 8 февраля», — сказала она, добавив, что не знает подробностей.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил в телеграм-канале, что российская сторона запросила заседание 8 февраля. По его словам, оно будет посвящено «перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия».

В программе работы Совета Безопасности сказано, что 24 февраля, в годовщину начала российской спецоперации на Украине, должно состояться еще одно заседание этого органа. Встреча пройдет на уровне министров иностранных дел стран-членов Совбеза, уточнила Фрейзер.

Принимать резолюции по Украине на этой встрече не намерены, добавила председатель.

В ответ на вопрос о том, посетит ли встречу 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский она сообщила, что уровень участия страны в мероприятии пока уточняется.

Кроме встреч 8 и 24 февраля в Совете Безопасности состоится заседание по гуманитарным аспектам украинского кризиса, уточнил Полянский.

В конце декабря 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев хотел бы провести мирный саммит на площадке ООН в феврале при посредничестве генсека организации Антониу Гутерриша. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил позднее, что он запланирован на годовщину начала спецоперации. В начале января в ООН говорили, что не занимаются организацией мероприятия.