Небензя отказался слушать постпреда Украины на заседании Совбеза ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать украинского коллегу Сергея Кислицу на заседании Совета Безопасности (СБ). Трансляция заседания велась в YouTube.
«В заключение, госпожа председатель, я хотел бы сказать, что не буду слушать, что будет говорить представитель киевского режима», — заявил дипломат.
Небензя обвинил Кислицу в несоблюдении дипломатических норм, напомнив о посте главы украинской миссии в Twitter, в котором тот заявил, что выслушивать российского представителя в ООН — «одна из самых ужасных его обязанностей». К этому посту украинский дипломат прикрепил фото, на котором он, одетый в футболку с оскорбительным посланием в адрес Путина, показывает средний палец. Российский постпред назвал это заявление «свидетельством «высокого» уровня украинской дипломатии».
Корреспондент ТАСС передает, что перед выступлением Кислицы Небензя покинул зал.
Сегодняшнее заседание СБ было посвящено ситуации на Украине, защите детей и гуманитарным вопросам. Россия запросила на 9 декабря заседание Совбеза в связи с поставками оружия на Украину.