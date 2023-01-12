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Россия инициировала неформальное заседание СБ ООН по обстрелам Донбасса

Полянский: Россия инициировала заседание Совбеза ООН по обстрелам Донбасса 20 января

Постпредство России при ООН инициировало проведение 20 января неформального заседания СБ ООН по теме обстрелов Донбасса, сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«20 января в 19.00 по Москве мы проводим неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа» по декабрьским обстрелам Донбасса», — написал он.

Полянский напомнил, что на таких заседаниях, в отличие от формальных, можно демонстрировать фото- и видеоматериалы, и пообещал расскрыть подробности ближе к дате проведения встречи.

«Заседания по формуле Аррии», в отличие от обычных заседаний Совета Безопасности, считаются неофициальными мероприятиями этого органа. Они проходят в соответствии с планом, предложенным созывающей стороной. На них можно пригласить пригласить любое государство-член, «соответствующую организацию или отдельное лицо».

Кроме того, российское представительство инициировало еще одно заседание Совета Безопасности организации, оно должно состояться «в начале следующей недели», добавил Полянский.

«О том, что будет в СБ (Совет Безопасности. — РБК) с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении», — написал он.

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ТАСС со ссылкой на это же сообщение пишет, что ранее в нем вместо фрагмента «в начале следующей недели» было указание даты и времени — 17 января, 23:00 мск. Сообщение в телеграм-канале Полянского после публикации было изменено.

Россия регулярно запрашивает проведение заседаний Совбеза ООН по темам, связанным с Украиной. По инициативе российской стороны проводили встречи на тему поставок оружия Киеву, биолабораторий на Украине и по другим вопросам. Следующее заседание Совбеза касательно украинского конфликта должно состояться 13 января.

Теги
Донбасс обстрелы ООН Дмитрий Полянский Совет безопасности ООН
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