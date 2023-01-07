Совбез ООН назначил заседание по Украине на 13 января

Киев, Украина (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Совет безопасности ООН проведет заседание, посвященное Украине, 13 января. Это следует из программы мероприятий Совбеза. Заявленная тема заседания — «обеспечение мира и безопасности Украины». Председательствовать в Совбезе будет Япония.

После начала российской военной операции украинские власти неоднократно призывали исключить Россию из Совбеза, где она имеет статус постоянного члена с правом вето. 26 декабря МИД Украины опубликовал заявление, в котором предлагалось лишить Россию членства как в СБ, так и в ООН в целом. Представитель российского МИДа Мария Захарова призвала не воспринимать эти заявления всерьез.

Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер заявил, что большинство стран не согласны с предложением Украины исключить Россию из Совбеза ООН. «Это (рассмотрение исключения России из Совбеза. — РБК) было бы возможно в случае, если бы очень большое число государств думало так же, как Украина», — сказал Вольмер, добавив, что стран, полагающих, что Россию следует лишить членства в Совбезе ООН, нет.

В конце декабря в Евросоюзе обсуждали создание механизма, позволяющего приостановить членство России в Совбезе ООН. Как заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, Россия нарушает международное право — и раз это делает постоянный член СБ, то «в международном праве есть изъян». При этом Мишель уточнил, что говорит не о полном исключении России, а «как минимум о приостановке членства».

Призывы добиваться исключения России из Совбеза ООН звучали и в конгрессе. В частности, конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон заявили, что проводимая Россией военная операция «нарушила цели и принципы ООН», в связи с чем они добиваются от американской администрации «шагов, нацеленных на ограничение привилегий России в ООН». Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что Штаты хотели бы добиться исключения России из Совбеза, но не видят такой возможности.