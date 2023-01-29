Пригожин сообщил об обнаружении тел наемников в Артемовске

Наемников «из-за плотных боев» украинские военные не смогли вытащить и «таким образом попытались скрыть их личности», считает основатель ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Подразделения ЧВК «Вагнер» нашли тела наемников «с отрезанными головами и кистями рук» в Артемовске в ДНР (украинское название — Бахмут), заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«А также [обнаружены] телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.

Все тела и доказательства в ближайшее время передадут следователям «для принятия дальнейших решений», сообщил он.

После взятия Соледара в январе врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял о продвижении бойцов ЧВК в сторону Артемовска. По его словам, «ситуация близка если не к завершению, то к оперативному окружению». 23 января глава ДНР сообщал об ожесточенных боях в городе. Позднее он заявил, что боевые действия «уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником».

27 января командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов говорил, что российские войска завершают оперативное окружение Артемовска, «почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты».

Пригожин называл задачей взятия этого города уничтожение боеспособных частей украинской армии в окрестностях города и предотвращение «любых наступательных действий на любом направлении фронта». 29 января он объявил, что «вагнеровцы» взяли под контроль село Благодатное рядом с Артемовском. До этого Минобороны отчитывалось об успешном наступлении близ населенных пунктов Благодатное, Раздоловка, Краснополье и Северное, а затем о взятии Краснополья.