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Пригожин сообщил об обнаружении тел наемников в Артемовске

Евгений Пригожин сообщил об обнаружении тел наемников в Артемовске
Наемников «из-за плотных боев» украинские военные не смогли вытащить и «таким образом попытались скрыть их личности», считает основатель ЧВК «Вагнер»
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Подразделения ЧВК «Вагнер» нашли тела наемников «с отрезанными головами и кистями рук» в Артемовске в ДНР (украинское название — Бахмут), заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«А также [обнаружены] телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами», — приводит слова Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.

Все тела и доказательства в ближайшее время передадут следователям «для принятия дальнейших решений», сообщил он.

После взятия Соледара в январе врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял о продвижении бойцов ЧВК в сторону Артемовска. По его словам, «ситуация близка если не к завершению, то к оперативному окружению». 23 января глава ДНР сообщал об ожесточенных боях в городе. Позднее он заявил, что боевые действия «уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником».

27 января командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов говорил, что российские войска завершают оперативное окружение Артемовска, «почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты».

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Пригожин называл задачей взятия этого города уничтожение боеспособных частей украинской армии в окрестностях города и предотвращение «любых наступательных действий на любом направлении фронта». 29 января он объявил, что «вагнеровцы» взяли под контроль село Благодатное рядом с Артемовском. До этого Минобороны отчитывалось об успешном наступлении близ населенных пунктов Благодатное, Раздоловка, Краснополье и Северное, а затем о взятии Краснополья.

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Елена Чернышова
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер наемники
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