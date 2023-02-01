В «Ростехе» заявили об эффективности «Вихря» и «Атаки» против Leopard

Танк Leopard (Фото: Philipp Schulze / dpa / ТАСС)

Противотанковые комплексы «Корнет», авиаракеты «Вихрь» и «Атака» и 125-мм снаряды типа «Манго» могут эффективно поражать немецкие танки Leopard 2, которые Германия согласилась поставить Украине. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации «Ростех».

«Leopard 2 — современная и хорошо защищенная машина, но назвать ее неубиваемой нельзя», — сообщили в «Ростехе». Там отметили, что у этих танков нет динамической защиты.

«Точно не выдержат немецкие танки и попадание 125-мм снаряда типа «Манго», причем не важно, в какой проекции придется удар — что в лоб, что в борт, — танк будет уничтожен», — заявили в госкорпорации.

Российские Т-90М «Прорыв» и другие современные танки страны превосходят немецкие Leopard по некоторым показателям и смогут дать им достойный отпор, утверждают в «Ростехе».

Российские ракеты «Вихрь-М» и «Атака» предназначены для поражения бронированных целей. Максимальная скорость первой — 610 м/с, второй — 550 м/с. Противотанковый комплекс «Корнет» с управляемыми ракетами тоже используется для поражения танков и других бронированных целей. Дальность его стрельбы составляет до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью.

Германия в конце января согласилась отправить Украине Leopard 2 и одобрить их реэкспорт из других стран. К концу марта Берлин планирует передать Киеву 14 танков Leopard 2 A6. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 31 января заявил, что танки согласились передать 12 стран, в том числе Польша, Канада, Испания и другие.

По словам министра, Украина получит 120–140 машин от западных государств в рамках первой волны поставок. Речь идет не только о немецких Leopard 2, но и о британских Challenger 2 и американских M1 Abrams.