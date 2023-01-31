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МИД Украины попросил у Германии в «десять раз больше» танков Leopard 2

Замглавы МИД Украины Мельник: Берлин мог бы направить Киеву в 10 раз больше танков Leopard

Германия может направить Киеву в десять раз больше танков Leopard 2, чем пообещала ранее, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью телеканалу «Рада».

«Мало дать 14 Leopard и потом сказать, что теперь нормально, мы выполнили свой моральный долг перед украинцами, можно спокойно спать. Я благодарю за 14 [танков]. Но ваша промышленность может направить еще по крайней мере в десять раз больше», — сказал Мельник (цитата по ZN.UA).

25 января Германия решила отправить Украине танки Leopard 2, а также одобрить их реэкспорт из других стран. Берлин планирует поставить 14 танков Leopard 2 A6 к концу марта. Всего ФРГ с партнерами намерены передать Киеву в общей сложности 112 танков Leopard.

О своей готовности отправить Украине танки также говорили Польша, Нидерланды, Канада, Норвегия, Испания и другие страны. Президент США Джо Байден вслед за Германией объявил о поставках Киеву 31 танка Abrams.

Россия критикует страны Запада за поставки вооружений на Украину, в том числе отправку ей танков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что они «горят и будут гореть», а саму Украину ожидают последствия «со знаком минус».

Теги
Украина Германия МИД Украины танки танк танк Leopard
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