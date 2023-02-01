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Байден счел изменение климата опаснее ядерной войны

Президент США Байден: изменение климата опаснее ядерной войны для человечества

Изменение климата является более серьезной угрозой для существования человечества, чем ядерная война, заявил президент США Джо Байден группе сторонников после мероприятия, посвященного закону об инфраструктуре.

«[Глобальное потепление] — это самая серьезная угроза существованию человечества, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», — сказал он (цитата по New York Post).

В октябре прошлого года Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой применения ядерного оружия, а такой сценарий «не может не закончиться Армагеддоном». Он призывал тогда всерьез отнестись к словам российского президента Владимира Путина, заявив, что «довольно хорошо» знает его.

Слова Байдена прозвучали после того, как Путина, объявляя частичную мобилизацию, обвинил Запад в «ядерном шантаже» и стремлении добиться распада России «на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей». Он напомнил, что у России тоже есть ядерное оружие, подчеркнул, что страна готова использовать все средства для защиты, и призвал не считать это заявление блефом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России. Министр обороны США Ллойд Остин осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны Москвы, но отметил, что не видит признаков готовности России использовать его на Украине.

В Кремле говорили, что Россия не желает участвовать в «упражнениях по ядерной риторике». В МИДе подчеркивают, что Россия привержена позиции о недопустимости войны между ядерными державами.

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Теги
Джо Байден ядерное оружие глобальное потепление
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