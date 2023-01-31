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Греция отказалась передавать Украине Leopard 2

Мицотакис: мы не будем передавать Украине Leopard 2 в ущерб нашей обороне
Танки Leopard 2
Танки Leopard 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Греция не будет передавать Украине танки Leopard 2 в ущерб себе. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в интервью Nikkei Asia.

«Мы оказали значительную военную поддержку Украине, передав бронетранспортеры, но мы не передадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей обороны», — сказал Мицотакис. Он добавил, что Греция готова поддерживать Киев, «но не за счет наших оборонных способностей».

В июне 2022 года Pronews.gr писал, что правительство Греции передало Украине «невероятное количество» вооружений, среди которых 122 БМП-1 с боеприпасами, 15 тыс. 73-миллиметровых снарядов, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger и другое. До этого, как сообщал министр обороны Никос Панайотопулос, Афины передали Украине два военно-транспортных самолета C-130 и автоматы Калашникова, а также переносные ракетные установки.

25 января Германия согласилась отправить танки Leopard 2 Украине. Президент США Джо Байден пообещал поставить Киеву 31 танк Abrams. Как сообщала The New York Times, на вооружении 13 стран Европы стоит около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций.

Российские власти критикуют поставки оружия Украине странами Запада и обвиняют их в попытках затянуть конфликт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что цели военной операции будут достигнуты вне зависимости от передачи Киеву иностранных вооружений.

Теги
Греция Украина танк Leopard поставки оружия
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