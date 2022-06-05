В Греции сообщили о передаче «невероятного количества» оружия Украине
Правительство Греции передало или планирует передать Украине «невероятное количество» вооружений, пишет Pronews.gr. По данным портала, именно так поставки охарактеризовал министр обороны Никос Панайотопулос. Для передачи Киеву будет использовано оружие со складов армии на греческих островах.
Речь идет о следующих типах вооружений и боеприпасов:
- 122 БМП-1 вместе с боеприпасами;
- 15 тыс. 73-миллиметровых снарядов;
- 20 тыс. АК-47;
- 3,2 млн патронов калибра 7,62 мм;
- 60 ПЗРК FIM-92 Stinger;
- 17 тыс. 150-миллиметровых артиллерийских снарядов;
- 1,1 тыс. противотанковых гранат РПГ-18.
По информации Pronews, для транспортировки перечисленного оружия и техники использованы шесть греческих транспортных самолетов Lockheed С-130, десять канадских и пять новозеландских.
В апреле Панайотопулос заявлял, что Афины больше не планируют отправлять военную технику Киеву, так как это ослабило бы оборону самой Греции. К тому моменту греческие власти уже отправили на Украину два самолета С-130 с автоматами Калашникова и переносными пусковыми установками.
В мае канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин заключил с Афинами соглашение: те передадут Киеву советские танки, а ФРГ взамен отдаст им современные немецкие машины.
Российские власти осуждают поставки оружия Украине западными странами и обвиняют последних в попытках затянуть конфликт. В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на передачу Киеву иностранных вооружений, которые доставят Украине «больше страданий».