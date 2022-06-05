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Военная операция на Украине ,  
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В Греции сообщили о передаче «невероятного количества» оружия Украине

Pronews: Греция передала «невероятное количество» оружия Украине, включая БМП и ПЗРК
Киев получит от Афин более сотни БМП-1, 60 комплексов Stinger и другое оружие и технику. В апреле греческие власти заявляли, что больше не будут передавать Украине оружие, чтобы не действовать в ущерб собственной безопасности
БМП-1
БМП-1 (Фото: Владимир Тарасов / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Правительство Греции передало или планирует передать Украине «невероятное количество» вооружений, пишет Pronews.gr. По данным портала, именно так поставки охарактеризовал министр обороны Никос Панайотопулос. Для передачи Киеву будет использовано оружие со складов армии на греческих островах.

Речь идет о следующих типах вооружений и боеприпасов:

  • 122 БМП-1 вместе с боеприпасами;
  • 15 тыс. 73-миллиметровых снарядов;
  • 20 тыс. АК-47;
  • 3,2 млн патронов калибра 7,62 мм;
  • 60 ПЗРК FIM-92 Stinger;
  • 17 тыс. 150-миллиметровых артиллерийских снарядов;
  • 1,1 тыс. противотанковых гранат РПГ-18.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

По информации Pronews, для транспортировки перечисленного оружия и техники использованы шесть греческих транспортных самолетов Lockheed С-130, десять канадских и пять новозеландских.

В апреле Панайотопулос заявлял, что Афины больше не планируют отправлять военную технику Киеву, так как это ослабило бы оборону самой Греции. К тому моменту греческие власти уже отправили на Украину два самолета С-130 с автоматами Калашникова и переносными пусковыми установками.

В мае канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин заключил с Афинами соглашение: те передадут Киеву советские танки, а ФРГ взамен отдаст им современные немецкие машины.

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Российские власти осуждают поставки оружия Украине западными странами и обвиняют последних в попытках затянуть конфликт. В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на передачу Киеву иностранных вооружений, которые доставят Украине «больше страданий».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Греция Украина оружие
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