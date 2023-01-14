Премьер Греции допустил поставки газа на Украину

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Греция становится поставщиком природного газа на Балканы и, возможно, сможет поставлять его на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на пресс-конференции, передает EnergyPress.

«Греция становится воротами для поставок природного газа, который удовлетворяет не только наши потребности, но и потребности Балкан и — почему бы и нет — Восточной Европы. Почему бы и не Украины?» — сказал Мицотакис (цитата по ТАСС).

Мицотакис посещал строящийся плавучий терминал СПГ в Александруполисе. О начале его строительства премьер объявил 3 мая 2022 года. Тогда единственным действующим терминалом СПГ в Греции был терминал в порту Ревитуса к западу от Афин.

За счет расширения его мощность, по словам Мицотакиса, должна была увеличиться на 155 тыс. куб. м природного газа. Терминал в Александруполисе должен добавить к этому показателю еще 154 тыс. куб. м, отмечал премьер. Достроить последний собирались за 20 месяцев.

Вместе два терминала смогут обеспечить не только внутренние потребности Греции, но и заместить значительную часть объемов газа, который Россия поставляет на Балканы, говорил Мицотакис. Дополнительные объемы страна сможет поставить в Молдавию и на Украину, заявлял он.