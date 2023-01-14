Премьер Греции допустил поставки газа на Украину

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Минобороны заявило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в двух областях Политика, 14:56
Bloomberg сообщил о конце эпохи олигархов-«дивидендных аристократов» Бизнес, 14:51
Себастьен Лёб побил 34-летний рекорд на «Дакаре» Спорт, 14:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:47
Премьер Британии пообещал Зеленскому поставить Украине танки Challenger 2 Политика, 14:42
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 14:40
Премьер Греции допустил поставки газа на Украину Экономика, 14:33
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Распалась российская пара чемпионов юношеской ОИ по фигурному катанию Спорт, 14:28
В 11 областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии Политика, 14:22
ПВО сбила ракету «Точка-У» в Брянской области Политика, 14:18
В российский «стоп-лист» вошли главы МИДа и Генштаба Великобритании Политика, 14:01
Почти все жители Венгрии выступили против антироссийских санкций ЕС Политика, 13:59
Глава USADA назвал «корыстным» решение РУСАДА по делу Валиевой Спорт, 13:55
Прокрастинацию зафиксировали на МРТ: где она находится РБК и Edutoria, 13:55
Экономика ,  
0 

Премьер Греции допустил поставки газа на Украину

Премьер Греции Мицотакис: страна может начать поставлять газ на Украину
Фото: Costas Baltas / Reuters
Фото: Costas Baltas / Reuters

Греция становится поставщиком природного газа на Балканы и, возможно, сможет поставлять его на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на пресс-конференции, передает EnergyPress.

«Греция становится воротами для поставок природного газа, который удовлетворяет не только наши потребности, но и потребности Балкан и — почему бы и нет — Восточной Европы. Почему бы и не Украины?» — сказал Мицотакис (цитата по ТАСС).

Мицотакис посещал строящийся плавучий терминал СПГ в Александруполисе. О начале его строительства премьер объявил 3 мая 2022 года. Тогда единственным действующим терминалом СПГ в Греции был терминал в порту Ревитуса к западу от Афин.

За счет расширения его мощность, по словам Мицотакиса, должна была увеличиться на 155 тыс. куб. м природного газа. Терминал в Александруполисе должен добавить к этому показателю еще 154 тыс. куб. м, отмечал премьер. Достроить последний собирались за 20 месяцев.

Вместе два терминала смогут обеспечить не только внутренние потребности Греции, но и заместить значительную часть объемов газа, который Россия поставляет на Балканы, говорил Мицотакис. Дополнительные объемы страна сможет поставить в Молдавию и на Украину, заявлял он.

Теги
Греция СПГ Украина экспорт газа
Материалы по теме
Захарова предупредила Грецию о последствиях поставок С-300 Украине
Политика
Посол России в Сербии покинул съезд партии из-за слов экс-премьера Греции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter