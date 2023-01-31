Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией

Денис Пушилин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

НАТО уже вступило в прямую конфронтацию с Россией, заявил «РИА Новости» врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы видели наращивание военного присутствия стран НАТО вблизи российских границ задолго до начала специальной военной операции. НАТО участвовали в конфликте с самого начала, и с каждым днем они все более открыто демонстрируют свое присутствие», — сказал он.

Кроме того, по словам Пушилина, блок поставляет оружие Украине, перевооружается сам и ведет подготовку сил, размещает новые боевые подразделения на юго-востоке Европы и в Прибалтике.

28 января председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил о готовности к прямому противостоянию с Россией. Отправку дополнительных сил в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию для усиления восточного фланга альянса он назвал «важным сигналом русским».

Российские власти неоднократно обращали внимание, что Москву беспокоит наращивание потенциала НАТО у границ государства. Об этом, в частности, говорил президент России Владимир Путин в июне 2021 года на фоне подготовки учений НАТО возле украинского черноморского побережья. В конце того же года нерасширение альянса на восток оказалось в числе предложенных Москвой США и НАТО гарантий безопасности, но переговоры по этому вопросу не принесли результатов, а в прошлом феврале Россия начала на Украине специальную военную операцию.

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность многонациональной группировки НАТО у границ России с прошлого февраля выросла в 2,5 раза, до 30 тыс. человек. Подразделения дислоцированы в Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии, в том числе в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, размер группировки может увеличиться «в ближайшей перспективе», предупреждал он.

После начала российской спецоперации заявки на вступление в НАТО подали Швеция, Финляндия и Украина. Генсек блока Йенс Столтенберг говорил, что Путин настаивал на отказе альянса от расширения, но «получит больше НАТО у российских границ».

В июне он анонсировал увеличение численности сил быстрого реагирования блока с 40 тыс. до 300 тыс. человек к новому году. По итогам мадридского саммита альянс принял обновленную стратегическую концепцию, где «наиболее серьезной и прямой угрозой» безопасности была названа Россия. К противостоянию с последней НАТО готовилось с 2014 года и по этой причине усилило военное присутствие на востоке, пояснял Столтенберг.